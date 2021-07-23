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Звезды23 июля 2021 14:29

Лучший короткометражный фильм выбирают 23 июля в Пскове

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Согласно программе международного кинофестиваля «Западные ворота», сегодня день короткометражных фильмов. Конкурс среди кинокартин проходит на площадке креативного пространства «Лофт». 13 картин российских режиссеров покажут зрителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Выбирать лучшую картину будет звездное жюри: сценарист, кинорежиссёр и продюсер Иван Болотников, актёр и режиссёр театра и кино Андрей Носков, а также режиссёр кино Илья Северов.

Сообщается, что победителя конкурса ждет приз от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, сегодня жителям и гостям города бесплатно покажут кинокартины-участницы фестиваля от датских и латвийских режиссёров в кинотеатре «Победа».