Лучший короткометражный фильм выбирают 23 июля в Пскове

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Согласно программе международного кинофестиваля «Западные ворота», сегодня день короткометражных фильмов. Конкурс среди кинокартин проходит на площадке креативного пространства «Лофт». 13 картин российских режиссеров покажут зрителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Выбирать лучшую картину будет звездное жюри: сценарист, кинорежиссёр и продюсер Иван Болотников, актёр и режиссёр театра и кино Андрей Носков, а также режиссёр кино Илья Северов.

Сообщается, что победителя конкурса ждет приз от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, сегодня жителям и гостям города бесплатно покажут кинокартины-участницы фестиваля от датских и латвийских режиссёров в кинотеатре «Победа».