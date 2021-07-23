Актриса театра и кино Ольга Хохлова прогулялась по Пскову с супругом

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Приехавшая на кинофестиваль «Западные ворота» актриса театра и кино Ольга Хохлова прогулялась по центру Пскова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из сторис артистки в Instagram.

Ольга Хохлова сделала фотографию вместе с супругом на Троицком мосту по пути в Кремль.

Ранее гости города пообедали на Псковской земле в Дворе Подзноева. Летними кадрами актриса театра и кино поделилась с многотысячной аудиторией.

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Также артистка выложила снимок, сделанный у входа в Кремль с супругом и народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой.

«Такие нечаянные радости...», - делится эмоциями от пребывания в Пскове рекордсменка по количеству ролей в телесериалах в России за первые 15 лет XXI века.