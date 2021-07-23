Хаски псковички снялись в кинокартине «Плакать нельзя»

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Собаки псковского волонтера Александры Лаба сыграли роль в психологической драме «Плакать нельзя». О трудностях, с которыми столкнулись её хаски на съемочной площадке, об их обязанностях и о том, почему маламутов отстранили от съемок рассказала хозяйка собак.

«Съемочная команда обратилась с поиском собак к нашему кинологу Елене Балыковой, она же связалась с моей подругой Аленой Купцовой, у неё 6 северных собак. И она уже обсудила съёмки фильма со мной», - вспоминает волонтер.

Всего для съемок требовалось 15 собак. Самоеды не подходили, искали именно хаски. В итоге из семьи Лаба участвовали хаски Манюня, Люси, Митя, Мыха, а также маламут Рикки. У Алёны Купцовой взяли Нору, Рика, Эльзу и Айсу, которая в то время была на передержке и искала новый дом.

«Остальные были исключены. Наш Марс неистово кричал, его попросили убрать с площадки, оказалось, у него живот разболелся. Лета просто кричала, нервничала, тоже убрали. Веста пыталась просочиться через сетку вольера, тоже убрали. Она тогда была в поиске нового дома», - поделилась Александра Лаба.

По словам волонтера, все действия происходили на берегу озера, где стоял съёмочный дом, а рядом находились вольеры, в которых должны были находиться собаки.

«Смотреть за процессом съёмок мы не могли, так как собаки при виде нас очень нервничали. Мы уложились в один день. Конечно, собаки от такого были в стрессе, съёмки для них дались не просто», - признается зоозащитница.

Александра Лаба уточнила, что всё актеры - животные домашние и находиться целый день в вольере им было сложно. Помимо этого, ситуацию осложнял мороз — на улице было минус 25 градусов.

Напомним, съемки фильма «Плакать нельзя» проходили в Псковской области зимой 2021 года.

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