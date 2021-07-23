Светлана Немоляева призналась Пскову в любви

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Народная артистка РСФСР поделилась восторженными эмоциями от Пскова на встрече в медиацентре ПАИ 23 июля.

«Я очарована городом», - заявила Светлана Немоляева.

Артистка поделилась, что предыдущее знакомство с Псковом, когда она приезжала сюда со спектаклем, прошло бегло, город тогда посмотреть не удалось. В этот раз она посетила Кремль и Печоры, где «получила огромное удовольствие».

«Я в восхищении. Город опрятный, очень чистый, видно, что в нём живут люди, которые любят своё место пребывания», – поделилась актриса впечатлениями от города и псковичей.

«Все такие милые, аплодировали», - восхищается псковичами артистка.