По путепроводу через Северный обход Пскова запущено движение транспорта

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Ремонтные работы на 2-ом километре дороги Псков – Ваулино – Торошино завершены. Движение автотранспорта по Ваулинскому путепроводу возобновлено. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Несмотря на то, что знаки, предупреждавшие водителей об измененной на время ремонта схеме движения, демонтированы, автовладельцы все ещё езядт по старому маршруту. Этим автомобилисты часто провоцируют ДТП.

Комитет просит водителей быть предельно внимательными на указанном участке дороги, строго соблюдать предписания дорожных знаков и выбирать безопасную скорость движения.