Малые партии могут делегировать функции наблюдения за выборами представителям Общественной палаты — Игорь Сопов

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Из-за нехватки ресурсов малые партии могут передать свою функцию наблюдателя за предстоящими выборами наблюдателям Общественной палаты. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов во время круглого стола «Единый день голосования – 2021: подготовка кампании, подписание соглашений с политическими партиями».

Игорь Сопов настоятельно рекомендует малым партиям прибегнуть к общественному наблюдению за выборами и следить за их ходом с помощью наблюдателей от Общественной палаты.

Ранее сообщалось, что 609 представителей Общественной палаты региона будут следить за предстоящими выборами на 26 избирательных комиссиях. Помимо этого, все избирательные участки будут оснащены онлайн-камерами.