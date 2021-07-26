Незаконную работу кальянной пресекли в Пскове

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Кальянную, работавшую незаконно, обнаружили в центре Пскова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушение Указа губернатора региона было выявлено сотрудниками полиции в прошедшие выходные. В Пскове незаконно работала кальянная, расположенная на Октябрьском проспекте.

В позднее время кальянная была открыта и осуществляла продажу кальянов. Посетители были замечены без масок и перчаток. Социальная дистанция также соблюдена не была.

Сотрудники полиции составили административный протокол на хозяина заведения и изъяли 8 кальянов. Помимо этого, на 17 посетителей заведения составлены административные протоколы за нахождение в общественном месте без масок и без соблюдения социальной дистанции.