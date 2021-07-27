Какая погода ждет псковичей в августе

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Август в Псковской области отметится чередованием полей повышенного атмосферного давления и южных периферий атлантических циклонов. Температура ожидается немного выше климатической нормы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В дневные часы температура воздуха в первых двух декадах будет составлять от +21 до +26 градусов. В отдельные дни воздух может прогретьая до +29 градусов.

Месячная сумма осадков ожидается 70-120% от нормы.

Помимо этого, на протяжение последнего летнего месяца возможны грозы с порывами ветра 15-18 метров в секунду.

2-4-й класс пожарной опасности в лесах по погодным условиям прогнозируют специалисты на территории Псковской области в августе.