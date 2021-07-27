Умершего месяц назад жителя Дедович обнаружили в квартире многоэтажки

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Тело мужчины обнаружено в квартире многоэтажки в Дедовичском районе, пишет «Коммуна».

В Дедовичах в микрорайоне Энергетиков на улице Егорова в квартире на пятом этаже жилого дома обнаружили тело 65-летнего мужчины. Как сообщают соседи, мужчину уже давно никто не видел.

По предварительной информации, умерший мужчина жил один. Его дети живут за пределами Дедовичского района.

Предположительно, смерть наступила около месяц назад.

На данный момент тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.