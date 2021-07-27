Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 17:19

Вероятность подтоплений в ближайшее время появилась в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Из-за ухудшения погоды в Псковской области возможны локальные подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

О неблагоприятном погодном явлении предупредил Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Сообщается, что сегодня, 27 июля, с 16-19 часов местами по Псковской области, особенно по южным районам, при грозах ожидаются ливни.

По этой причине возможно возникновение чрезвычайных ситуацийситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения.