Семерых щенят топили в болоте в Печорском районе

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Еще один факт жестокого обращения с животными замечен в Псковской области. В деревне Залавье Печорского района пытались утопить семерых щенят. Об этом сообщили «Вести-Псков».

К счастью, животных удалось спасти. Четверо из них уже нашли своих хозяев, а трем пока ищут передержку.

«Мы были в таком недоумении, они все там захлёбывались, болото вязкое. Один мальчишка 12 лет бросился за щенком, выловил его, оставил себе. Очень бы хотелось, чтобы люди так не делали», — поделилась очевидец произошедшего Елена Голощапова.

Ранее, 17 июля, 14 умирающих кошек поступили в псковский приют «Лесопилка». Животные были упакованы в полиэтиленовые мешки и задыхались от жары. Одна из кошек к приезду в приют уже погибла.