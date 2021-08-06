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Происшествия6 августа 2021 11:03

14 детей эвакуировали этой ночью из-за горевших колясок в Пскове

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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5 августа из многоэтажки были эвакуированы 60 человек, включая 14 детей, по причине поджога двух колясок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании в спецслужбу сообщили 5 августа в 22:55. Предварительно, причиной пожара стал поджог двух стоявших в подъезде колясок.

3 этажа оказались полностью закопчены из-за случившегося пожара.

Для борьбы с огнём было использовано 4 единицы техники и 10 человек. Помимо этого, в ликвидации пожара принимало участие звено газодымозащитной службы.