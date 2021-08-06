Каким будет новый пляж в Самолве

.

Начальник управления архитектуры и строительства администрации Псковской области Евгений Шапкин рассказал, как будет выглядеть новый пляж в деревне Самолва Гдовского района.

Как сообщил Евгений Шапкин, пляж расположится на месте бывшей пристани. По его словам, место отличается изолированностью и хорошим ландшафтом.

Главный архитектор сообщил, что для жителей деревни на территории площадью 0,4 га установят две крытые беседки и четыре скамьи с видом на воду. Закатная сторона позволит отдыхающим наблюдать красивые виды.

Помимо этого, для активного отдыха строители установят волейбольную и детскую площадки с несколькими игровыми комплексами. Через площадку установят специальный мостик.

Детский комплекс планируют выполнить в древнерусском стиле.