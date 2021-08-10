Это была территория концентрации горестей и бед – Борис Ковалёв о Псковщине в военные годы

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Сегодня, 10 августа, во время пресс-конференции доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалёв заявил, что в годы войны Псковская область стала территорией концентрации горестей и бед.

«Когда мы говорим о больших цифрах погибших в годы ВОВ, за ними теряется человек», - сказал Ковалёв

Также историк отметил, что Псковская область была оккупирована немецко-фашистским захватчиками дольше всех остальных областей: с 1941 по 1944 годы.

По мнению историка, подобные разбирательства правильны и необходимы, хотя и запоздалы.

Напомним, 9 августа началось рассмотрение заявления прокурора региона Ивана Грибова по признанию преступлений нацистов в Псковской области геноцидом.