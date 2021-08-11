Членам профсоюзов Северо-Запада предлагают поправить здоровье в псковских санаториях

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За первые 7 месяцев 2021 года жителям Северо-запада было выделено 80 профсоюзных путёвок в здравницы Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Как сообщается, пандемия коронавируса не снижает популярность профсоюзных путевок. Только за этот год в профсоюзных санаториях отдохнуло 433 человека.

По словам председателя регионального облсовпрофа Игоря Иванова, все условия для создания санаторно-курортного лечения и оздоровления членов профсоюзов Псковской области и СЗФО предоставлены.

Также сообщается, что члены профсоюзов могут приобрести путевку по специальной цене и принять участие в различных лечебных программах.

«Сейчас, во время пандемии, каждый член профсоюзов может приобрести профсоюзную путевку и получить лечение или пройти курс реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией», - добавил Игорь Иванов.