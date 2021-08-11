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Общество11 августа 2021 15:25

Свыше 1800 домовладений остаются без газа в Пскове

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Предварительно, более 1800 домовладений необходимо догазифицировать в Пскове. Об этом заявила заместитель главы городской администрации Елена Жгут на совещании по вопросу догазификации индивидуальных жилых домов, сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Без газа остаётся собственность или арендуемая недвижимость, которая зарегистрирована в установленном законом порядке. Таким категориям граждан положено бесплатное доведение газовой трубы до границы земельного участка. А вот за работы в пределах земельного участка, вход в дом, приобретение и установку газового оборудования заявителю будет необходимо заплатить.

Чтобы стать участником программы догазификации, необходимо написать заявление до 1 сентября 2021 года и направить его в центр клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: Псков, Рижский проспект, 20 или отделения клиентского обслуживания, а также направить электронную заявку можно на официальный портал Единого оператора газификации РФ.