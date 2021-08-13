3 новых центра волонтерства начинают работу в Псковской области

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Центр добровольчества открылся 13 августа в Пыталово. В Себеже и Невеле центры заработают в течение дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На развитие добровольчества повлияла победа Псковской области в 2020 году во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Тогда из федерального бюджета на волонтерство Псковской области было выделено около 7,5 млн рублей.

Как сообщается, новые центры помогут развиваться волонтерским отрядам и организациям.

В 2020 году подобные центры добровольчества были открыты в Псковском, Дновском, Островском, Опочецком, Палкинском и Печорском районах, а также в Великих Луках.