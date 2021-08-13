5% источников воды не соответствуют санитарным нормам в Псковской области

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В регионе по микробиологическим показателям 5% проб в источниках централизованного водоснабжения и 4,7% в распределительной сети не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

За первую половину 2021 года 693 пробы было взято из источников питьевого централизованного водоснабжения, а также 2110 проб из распределительной сети и 24 пробы из водопровода.

Также сообщается, что из 25 проб бутилированной воды одна не соответствовала требованиям «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Проверку проходила вода следующих производителей: ООО «Супер-Аква», ООО «Аркенол», ООО «Водовоз», ООО «ВодаКом», ООО «Нептун», ООО «Твое здоровье».