Галчонок стал частью семьи из Великих Лук

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Семья Каримовых из Великих Лук приютила галчонка. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Знакомство с экзотическим питомцем случилось, когда во время утренней пробежки Георгий Каримов решил отдохнуть на лавке. Именно в этот момент галчонок запрыгнул к мужчине. Великолучанин не смог оставить птицу и принёс её домой. С этого момента распорядок дня семьи изменился: ранним утром галчонку готовят завтрак, а потом ведут на прогулку.

Сейчас птица не летает, однако при этом уже успела один раз потеряться. Чтобы осмотреть и подлечить галчонка, семья ищет ветеринара.