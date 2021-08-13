Две популярные певицы отечественной эстрады порадуют псковскую публику своими выступлениями в конце августа

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Заслуженные артистки России Ольга Кормухина и Пелагея приедут с концертами в Псковскую область в конце августа. Об этом сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Ольга Кормухина выступит 23 августа в 19:00 в Зеленом театре. В концерте также примет участие ее муж, гитарист, экс-солист группы «Парк Горького» Алексей Белов. Мероприятие будет благотворительным. Собранные деньги будут направлены на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице.

«Псковской области исполняется 77 лет – это очень красивая дата и нам приятно принять участие в праздничной программе посвященной торжествам», - сказала Ольга Кормухина.

Пелагея порадует своим творчеством жителей Усвят 28 августа на праздничном концерте в честь 1000-летия поселка. Певица исполнит новую фольклорную композицию известной исполнительницы народных песен Ольги Сергеевой, а также свои известные хиты и новые песни.