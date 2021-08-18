Псковичи просят увеличить число круглосуточных аптек в городе

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Житель Пскова пожаловался на сайт губернатора на смену режима работы центральной аптеки. Теперь она работает не круглосуточно, а до 23:00.

Пскович выразил недовольство тем, что на город с населением свыше 200 000 человек круглосуточно сегодня работает всего лишь одна аптека на Завеличье, в которой, по словам горожанина, есть далеко не все необходимые лекарства и теперь появились длинные очереди.

«Считаю, что круглосуточных и даже муниципальных аптек в городе должно быть минимум три, согласно основным густонаселённым районам города - Завеличье, Запсковье и Центр», - заявил житель Пскова.

Также мужчина отметил, что наличие круглосуточных аптек крайне необходимо в эпоху пандемии коронавируса.