Пройти бесплатное обучение на базе ПсковГУ смогут безработные

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ПсковГУ предлагает находящимся в поиске работы гражданам пройти бесплатное обучение по программе «Облачные технологии в образовании». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Обучение по данной программе пригодится педагогам основного общего и среднего образования; педагогам дополнительного образования детей и взрослых; педагогам профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

В течение 1 месяца за 72 часа обучающиеся освоят основные средства и методы применения современных облачных вычислений в образовательной деятельности.

Следующие категории слушателей смогут пройти бесплатное обучение:

1. Гражданин, ищущий работу и обратившийся в органы службы занятости;

2. Гражданин в возрасте 50 лет и старше;

3. Гражданин предпенсионного возраста;

4. Женщина в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;

5. Женщина с детьми дошкольного возраста и в поисках работы.