Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 13:27

Пройти бесплатное обучение на базе ПсковГУ смогут безработные

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

ПсковГУ предлагает находящимся в поиске работы гражданам пройти бесплатное обучение по программе «Облачные технологии в образовании». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Обучение по данной программе пригодится педагогам основного общего и среднего образования; педагогам дополнительного образования детей и взрослых; педагогам профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

В течение 1 месяца за 72 часа обучающиеся освоят основные средства и методы применения современных облачных вычислений в образовательной деятельности.

Следующие категории слушателей смогут пройти бесплатное обучение:

1. Гражданин, ищущий работу и обратившийся в органы службы занятости;

2. Гражданин в возрасте 50 лет и старше;

3. Гражданин предпенсионного возраста;

4. Женщина в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;

5. Женщина с детьми дошкольного возраста и в поисках работы.