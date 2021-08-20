Все псковские учреждения образования готовы к 1 сентября

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Приемочные комиссии допустили к образовательному процессу 100% образовательных учреждений Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

370 учреждений, в числе которых 154 школы, 113 детских садов, 80 учреждений дополнительного образования и 15 профессиональных образовательных организаций готовы встретить обучающихся в новом учебном году.

«Приемку прошли все образовательные организации. По нескольким есть ряд замечаний, которые в настоящий момент устраняются», — рассказал председатель Комитета по образованию Андрей Ермаков.

Также сообщается, что помимо проведения ремонтных работ и мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, были приняты меры, сдерживающие распространение коронавирусной инфекции.