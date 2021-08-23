Карантин введён в кошачьем отделении псковского приюта «Лесопилка»

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Кошачье отделение «Лесопилки» закрыто для посетителей в ближайшее время из-за карантина. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте приюта.

На сегодняшний день у 5-ти кошек обнаружен кальцивироз. Появилась угроза распространения вируса и на других животных.

Сотрудники приюта проинформировали, что необходимые препараты закуплены и в скором времени лечение и профилактику проведут всем 35 подопечным приюта.

«Мы остро нуждаемся в спецкорме "Рекавери" или ему подобном. Будем благодарны за "Миромистин" и крайне остро нуждаемся в таблеткодавателях!» — просят о помощи неравнодушных сотрудники «Лесопилки».

Напомним, приют находится по адресу ул. Новгородская, 7. Телефон для связи: 8-911-362-31-25.