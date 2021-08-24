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Общество24 августа 2021 12:59

Псковские пенсионеры получат выплату в размере 10 тысяч рублей в течение сентября

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
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Владимир Путин подписал указ о выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам, получающим страховую пенсию, а также получающим пенсию за прохождение военной службы в ОВД, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств, учреждениях и органах УИС, войсках нацгвардии и органах принудительного исполнения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Для того чтобы получить выплату, заявление пенсионерам подавать не нужно.

Как сообщается, средства поступят пенсионерам в течение сентября 2021 года.