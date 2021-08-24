«Абы кого в космос не запускают»: озвучена дата премьеры проекта о съемках «Вызова» с псковичкой Юлией Пересильд

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Телепроект, рассказывающий о подготовке к съемкам фильма «Вызов», Первый канал покажет зрителям 5 сентября в 22:00. Об этом сообщили в пресс-служба Первого канала, пишет РИА Новости.

Анонсируется, что в первой серии проекта расскажут о кастинге на главную женскую роль фильма. Напомним, ее сыграет псковичка, актриса театра и кино Юлия Пересильд. Всего на конкурс было подано около трёх тысяч заявок, а в финал прошли 20 девушек, среди которых были известные актрисы, балерина, фитнес-тренер и летчик гражданской авиации.

«Абы кого в космос не запускают. Актрисы, прошедшие через многое и добившиеся чего-то в профессии, не могут быть слабыми. Желаю им почувствовать себя настоящими супервумен. Я много общался с космонавтами, слышал их рассказы, истории, читал научную литературу. В принципе довольно неплохо ознакомился с космической тематикой», - передает пресс-служба слова режиссера фильма Клима Шипенко.