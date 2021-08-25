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Общество25 августа 2021 15:15

Три школы планируют построить в Псковской области в 2021-2022 годах

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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О строительстве трёх школ, двух в Пскове и одной в Великих Луках, заявил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на августовском педсовете 25 августа, пишет ПАИ.

Как сообщил Андрей Ермаков, открытие новых образовательных учреждений позволит минимизировать вторую смену.

«Помимо строительства школ, особое внимание должно быть уделено модернизации существующих школ. Ремонт спортзалов, 17 залов удалось с 2017 года [отремонтировать], в 2021-2022 годах стоит задача 16 залов отремонтировать», - заявил спикер.

Также Ермаков рассказал, что школы Псковской области в новом учебном году готовятся встретить 165 тысяч учеников.

Напомним, все образовательные учреждения региона в количестве 369 прошли проверку перед 1 сентября.