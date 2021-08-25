Только для первоклассников и выпускников проведут линейки 1 сентября в Псковской области

.

Школьные линейки пройдут в Псковской области на свежем воздухе для учеников 1-х и 11-х классов. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, пишет ПАИ.

Остальные классы в этом году останутся без торжественных мероприятий 1 сентября.

Родители первоклашек и выпускников смогут присутствовать на линейках, соблюдая при этом все санитарно-эпидемиологические нормы.

«Учебный год в школах региона должен начаться с обязательной уборки и тщательной дезинфекции всех помещений, включая туалеты, дверные ручки и так далее. Обязательно следует производить кварцевание воздуха. В школе должен быть введён строгий запрет на массовые мероприятия, после каждого урока необходимо обрабатывать помещение, а школьники должны находиться в одном месте, не перемещаясь в течение дня из класса в класс», - добавил Нестерук.