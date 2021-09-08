Порядка 70% псковских школьников носят «опасные» рюкзаки

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Учебный год начался и важно помнить рекомендации Роспотребнадзора о нормах веса школьного рюкзака.

Мы провели опрос среди родителей школьников и выяснили, что у 70% псковичей рюкзак ребёнка весит свыше 4 килограмм.

По рекомендациям Роспотребнадзора, вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей должен быть рассчитан соответственно возрасту и весу ребенка и не должен привышать:

– для учащихся 1-2-х классов - не более 1.5 кг;

– 3 - 4-х классов - не более 2 кг;

– 5 - 6-х классов - не более 2,5 кг;

– 7 - 8-х классов - не более 3,5 кг;

– 9 - 11-х классов - не более 4,0 кг.

Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что школьные ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса.