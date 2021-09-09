Психологи помогают адаптироваться первокурсникам ПсковГУ

Фото сообщества школы студенческих кураторов ПсковГУ

В рамках адаптационной недели первокурсники Псковского государственного университета посетили тренинги, направленные на сплочение нового студенческого коллектива. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказала студентка 5 курса кафедры психологии Алена Скобелева.

Психологические тренинги проводили не только преподаватели кафедры психологии, но и студенты старших курсов, обучающиеся по специальности «Психология».

«В первую очередь мы развивали умение слушать и способность работать в команде, выявляли лидерские качества. Это способствует сокращению коммуникативной дистанции. Для нас это возможность применить свои теоретические знания на практике» - отметила Алена Скобелева.

Фото сообщества школы студенческих кураторов ПсковГУ

Студенты ежегодно проходят адаптивные курсы. Незнакомые вчера друг-другу молодые люди сегодня могут довериться соседу по парте и получить поддержку. Во время решения несложных задач, раскрываются личностные и даже лидерские качества.

«Считаю, что работа с психологами и студенческим куратором пошла нашей группе на пользу. Мы справлялись со всем достаточно быстро, почувствовалось, как мы стали ближе. Сейчас ощущается спокойная атмосфера, можно подойти к каждому и обратиться с любым вопросом» - отозвалась первокурсница Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Екатерина.

Также студенты встретились и с представителями культурно-досугового центра.