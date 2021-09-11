Сотрудники правоохранительных органов из семи регионов СЗФО сыграли в мини-футбол на псковском стадионе за «кубок трехсотлетия» прокуратуры РФ

Фото здесь и далее Дарьи Шорниковой

Памятное мероприятие прошло на стадионе «747» 11 сентября, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

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В игре за «кубок трехсотлетия» приняли участие команды органов внутренних дел из субъектов Северо-Западного федерального округа России: Псковской области, Новгородской области, города Санкт-Петербург, Архангельской области, Республики Коми, Республики Карелия и Мурманской области. А также региональные команды следственного управления Следственного комитета, Управления федеральной службы судебных приставов и Администрации Псковской области.

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Открыли игру напутствующими словами прокурор Псковской области Иван Грибов, заместитель СУ СК России по Псковской области Дмитрий Егоров и руководитель УФССП по Псковской области, главный судебный пристав, Сергей Колесников.

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О значении соревнования рассказала старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и взаимодействию с общественностью, правовому обеспечению Рахиба Сулейманова:

«Такие спортивные игры, как проходят сегодня на стадионе "747", помогают сотрудничеству, взаимодействию и укреплению духа внутри службы. Получается, что мы не только надзор осуществляем внутри прокуратуры, а еще и организовываем всех вести здоровый образ жизни и заниматься спортом».

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По словам Сулеймановой, недавно у органов прокуратуры состоялся волейбольный турнир, а на будущее запланирован шахматный. Ежемесячно сотрудники прокуратуры проводят не только спортивные, но и культурные, массовые мероприятия в Псковской области.