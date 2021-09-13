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В Пскове произошло ДТП с участием электросамоката и иномарки 12 сентября в 3:20 у дома №64 на Рижском проспекте. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

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34-летний водитель самоката, двигаясь по велосипедной дорожке с повышенной скоростью, не убедился в безопасности переезда пешеходного перехода, вследствие чего 36-летний водитель Ford Focus столкнулся с электросамокатом.

Пострадавший водитель самоката не нуждается в госпитализации и от медосвидетельствования отказался. Водитель форда находился в трезвом состоянии.