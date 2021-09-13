Работы начинающих дизайнеров из ПсковГУ появились на обложках американских журналов

Фото героев

Коллектив начинающих дизайнеров называется «Театр моды ПсковГУ» и состоит всего из трех человек. Влада Смирнова из Великого Новгорода всю жизнь мечтала стать дизайнером и пришла в вуз, окончив колледж по этой специальности. Псковичка Светлана Егорова пошла по стопам своей мамы, много лет проработавшей на фабрике «Славянка». А Анастасия Штин из Кировской области предпочла учебу в ПсковГУ вузу во Владивостоке.

На данный момент девочки выпустили три коллекции. «Это не такой быстрый процесс, как может показаться. Пока это камерные мини-коллекции - по пять штук», - говорит Влада Смирнова.

Первую коллекцию «Южная ночь» девушки называют Черной. Но речь идет не о мистике, а всего лишь о цвете платьев.

«Это черные вечерние платья с вышивкой, с объемными цветами. Дополняют образы кокошники. Кроме настоящих моделей («спина, как стена») их вряд ли кто-то сможет носить. Кокошники — это скорее арт-объект», - говорит дизайнер.

По словам девочек, многое приходилось дорабатывать, а то и начинать работу заново.

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Вторая коллекция — солнечная. Она так и называется Sunny seventies - «Солнечные семидесятые». Именно эта коллекция и попала на страницы нью-йоркских печатных изданий. Между собой девочки называют ее «Мондриан».

А началось все просто: дизайнерам принесли баннеры из магазина одежды. Девушкам понравилось сочетание цветов и ткань, из которых они были изготовлены. И они решили сшить одежду из них.

«В коллекции используется переработка рекламных баннеров, сам «Мондриан» делался из кусков, которые мы нашли в мастерской», - говорят девочки.

В ходе работы над коллекцией творческий коллектив нашел партнеров, благодаря которым студенческий театр моды вышел практически на международный уровень.

О съемках для американского журнала в Санкт-Петербурге, о продажах своего творения, о дальнейших планах юных дизайнеров можете прочитать в Псковской правде.