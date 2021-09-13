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Общество13 сентября 2021 18:02

Кошечка Матрёшка с необычной внешностью ищет дом в Пскове

ЦЫГАНКОВА Светлана
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Фото Зоозащиты

Фото Зоозащиты

Волонтеры Псковской «Зоозащиты» объявили поиск хозяев для котёнка Матрёшки с особенностями. Об этом они сообщили в сообществе «ВКонтакте».

«Она очень смышленая, непосредственная, умилительная и смешная. Несмотря на свою необычную внешность, девчонка не испытывает никаких неудобств и ничем не отличается от других котодеток», – пишет волонтёр.

Фото Зоозащиты

Фото Зоозащиты

Котёнку всего 1,5 месяца. Она приучена к лотку, обработана от блох и глистов.

Со своей стороны куратор гарантирует всю необходимую помощь. Номера для связи: 89210005501, 89532479577