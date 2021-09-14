С началом осени в Псковской области вырос спрос на обогреватели

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Летом 2021 года был зафиксирован резкий спрос на вентиляторы из-за аномальной жары. Корреспондент «Комсомольской правде в Пскове» узнала, повторяется ли тенденция с высоким спросом на обогреватели.

Консультанты нескольких торговых сетей с бытовой электроникой отметили резкий приток клиентов с запросами на обогреватели.

«Когда были первые холодные ночи, людей, правда, поднабежало за обогревателями. Видно, побоялись, что сейчас все хлынут в магазины, чтобы успеть купить, как было летом. Но чем дальше, тем все меньше запросов такого рода», - отметили в магазине.

Среди запросов на обогреватели, чаще всего псковичи интересуются приборами фирмы Ballu. Как оказалось, во всех торговых сетях города имеются данные обогреватели.

«Не могу сказать о том, что какие-то обогреватели будут долговечнее и надежней, но могу отметить модели "Electrolux Prime EFH/C-525" и "Tefal Mini Excel SE9260F0". По рейтингу и отзывам клиентов, они являются лидерами на протяжении трёх лет».

Средний ценовой сегмент на рынке обогревателей в первой половине сентября составляет от 2599 тысяч рублей. Однако, если спрос будет расти и далее, стоимость обогревателей подрастет.