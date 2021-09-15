Сотовую связь в Пскове могут начать отключать во время ЧС

.

Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ опубликован на на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Операторы сотовой связи могут начать ограничивать или приостанавливать использование средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан Министерством цифрового развития.

Пользоваться сотовой связью во время ЧС кто-то всё-таки сможет. Это будут Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюста, Росгвардии и координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что данная мера будет обязательной для всех операторов. Планируется, что постановление вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.