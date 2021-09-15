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Недвижимость15 сентября 2021 13:52

В Псковских квартирах отопление может появиться уже на следующей неделе

Алина Солохина
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Фото: Теплосети

Фото: Теплосети

О скором оглашении даты подключения отопления в жилых домах города объявили «Псковские теплосети» в своем Instagram-аккацнте.

В «теплосетях» предположили, что отопление в Псковских домах может появится уже на следующей неделе, но точной информации пока что никто дать не может, ведь важно соблюсти процедурные моменты.

Согласно закону, отопительный сезон начинается не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице иже +8 градусов. Теплосети пояснили, что решение о включение отопления принимается администрацией города. На данный момент постановление о начале отопительного сезона уже в стадии готовности и проходит согласование.

Социальные объекты, такие как учреждения здравоохранения, детские сады и школы, уже начали подключать к теплу.