День рождения женщины закончился поножовщиной в Себежском районе

День рождения псковички закончился скорой для одного из гостей. Мужчина получил множество ножевых ранений от преревновавшего мужа. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в СУ СК России по Псковской области.

13 сентября в больницу Себежского района был доставлен мужчина с множественными ножевыми ранениями. Было установлено, что мужчина вместе с супругой и знакомым отдыхали в бане одного из населенных пунктов в честь Дня рождения жены.

Обвиняемый приревновал жену к гостю, в объятиях которого он увидел ее после недолгой отлучки. Он нанес мужчине несколько ножевых ранений, а затем скрылся, решив, что потерпевший мертв.

В настоящее время подозреваемый задержан. На данный момент следователи готовят материалы в суд для решения вопроса о заключение его под стражу.