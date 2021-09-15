Исполнение «дорожного» нацпроекта завершается в Псковской области

. Фото: Дарья ХВАТКОВА

«Дорожный» национальный проект в Псковской области готов на 70%, сообщает газета Псковская правда.

На вопросы по теме продвижения национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Псковской области ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и.о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.

В ходе ответов на вопросы выяснилось, что работы приняты уже на 16 объектах. На улице Коммунальной и на Рижском проспекте продолжаются ремонтные работы.

Станислав Стармолотов рассказал, что к ведению работ привлекаются иностранные подрядчики. Например, участок, протяженностью 5 километров, на дороге Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией будет выполнен силами белорусской подрядной организации.

Михаил Ведерников отметил, что работы на территории Псковской области в дорожной сфере всегда показывают хорошие результаты. Также губернатор положительно отреагировал на привлечение новых подрядчиков.