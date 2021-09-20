Сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение предлагают псковичам в УМВД

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Полиция обратилась к псковичам с просьбой сдать незаконно хранящееся оружие, патроны и взрывчатку. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили сообщили в пресс-службе УМВД.

Чтобы сдать оружие, гражданин должен обратиться в отдел полиции Псковской области. Добровольно сданное оружие принимается по письменному заявлению. Кроме того, необходимо составить акт о добровольной сдаче.

Полиция предупреждает, что обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы собирать, перевозить или обезвреживать категорически запрещено.

«Если вы случайно обнаружили оружие или боеприпасы – не прикасайтесь к ним, а сообщите об их местонахождении в территориальные подразделения органов внутренних дел или в дежурную часть УМВД России по Псковской области по телефону 02», - отметили в УМВД.

Человек, добровольно обратившийся в отделение полиции для сдачи ВОПов и оружия – освобождается от уголовной ответственности, согласно 222 статье УК РФ. В полиции также отметили, что за сдавшее оружие псковичи могут получить денежное вознаграждение.