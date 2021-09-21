Маломобильные граждане Псковского района могут заказать себе специальный автобус

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Псковичи, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, могут заказать подачу низкопольного автобуса на рейсы в районе пригорода. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Для этого следует обратиться в отдел эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» не позже чем за сутки до запланированной поездки. Заявку можно оставить по телефону +7 (8112) 690-653 или по электронной почте pskbus-info@yandex.ru.

После этого отдел «Псковпассажиравтотранс» проанализирует возможность подачи автобуса с откидным пандусом и сообщит об этом заявителю не позднее 17:00 дня, в который была подана заявка. После обработки заявка будет отмечена в журнале с определённой пометкой для диспетчера.