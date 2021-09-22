Областную сельскохозяйственную ярмарку смогут посетить псковичи 2 октября

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Ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021» развернется 2 октября на Октябрьской площади. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Жителям и гостям города будет предложена продукция нового урожая. Посетители смогут купить овощи и фрукты, саженцы плодовых деревьев, продукты декоративного цветоводства, а также мясная и молочная продукция.

Горожане смогут приобрести товары предприятий райпо, которые не встретишь на прилавках сетевых магазинов.

Сельхозтоваропроизводители могут получить пропуска в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23 (флигель), кабинет 7.