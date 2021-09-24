Псковский СОБР Росгвардии провел полевые учения в лесу

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Сотрудники СОБРа завершили выход в поля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Мероприятие позволило бойцам отработать коллективные и одиночные действия в различных ситуациях. Выход в поля также улучшил профессиональные навыки росгвардейцев.

Практические занятия по специальной, огневой, физической, высотной, инженерной, топографической и медицинской подготовке посетили спецназовцы. Более того, были проведены разведывательно-поисковые мероприятия и отработаны задачи по задержанию вооруженных преступников в лесистой местности.

«Бойцы успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокие показатели», - заявил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.