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Общество24 сентября 2021 10:10

Михаил Ведерников обсудил насущные вопросы с Министром строительства и ЖКХ на встрече в Москве

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Встреча Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина прошла в Москве. Об этом написали на официальном портале государственных органов Псковской области.

Чиновники обсудили реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», проанализировали процесс строительства социально значимых учреждений и развитие коммунальной инфраструктуры.

Глава региона выразил благодарность Иреку Файзуллину за оказываемую поддержку. Особо отметил Михаил Ведерников помощь при реализации проектов в Самолве и Гдове.