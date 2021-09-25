100 спортсменов будут бороться за кубок Псковской области по велоспорту с 25 сентября

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Открытый кубок региона по велоспорту состоится в Псковской области. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.

В соревнованиях памяти Глеба Травина примут участие 100 человек.

Местом проведения станут Печоры 25 сентября и дорога от Палкина до Изборска 26 сентября. В соревнованиях примут участие велогонщики разных возрастов. Так, организаторами были установлены следующие категории: от 10 до 23 лет, от 23 до 50 лет и от 50 и старше.

Предварительно, в гонке поучаствуют не только любители велоспорта из Пскова, но и из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ориентировочная длина дистанции - 40 км. Отмечается, что при хорошей погоде старшая группа проедет 2 круга.