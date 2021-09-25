Пушкинский заповедник предлагает посетителям новую выставку «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона»

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Выставку «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» смогут посетить все желающие с 25 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на огороде в северном саду центральной усадьбы. Об этом сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Как она говорит, проведение выставки - старая традиция музея. Обычно её проводят в конце сентября - начале октября. К вниманию посетителей будут представлены свежие фрукты, овощи и злаки, выращенные в садах и на огородах в Михайловском, Тригорском, Петровском, Бугрово. Отмечается, что большая часть растений была культивирована в этих местах в пушкинское время и ранее.

К слову, огороды в Тригорском, Михайловском и Бугрово туристы посещают во время экскурсий.