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Происшествия29 сентября 2021 9:34

Два жилых дома спасали пожарные от огня в Великолукском районе минувшими сутками

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Два пожара в жилых домах произошло в Великолукском районе вчера, 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В деревне Шелково в 16:36 пожар случился в жилом доме из-за короткого замыкания электропроводки на входе в дом. От огня пострадала наружная стена на площади 4 метра квадратных.

Уже в 19.10 в квартире №2 на улице 3-ей Ударной Армии в жилом доме на две половины размером 6х10 также произошло возгорание. Пожар повредил потолок, стены и пол. Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревателя.