Игорь Шаймарданов дал интервью о своем новом мультфильме «Русалка»

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О своем новом мультфильме «Русалка» рассказал в видеоинтервью ПАИ член Союза художников и Союза театральных деятелей России петербуржец Игорь Шаймарданов.

Мультфильм - это 6-минутная лента про Пушкина, полностью основанная на рисунках Шаймарданова. Снял картину аниматор Александр Мальгин, за плечами которого работа над созданием «Лунтика» и «Трех богатырей».

Отметим, «Русалка» - это лишь первая серия сезона проекта «МультПушкин». В планах авторской группы отснять ещё 26 эпизодов.

«Мало ли, вдруг у кого-то это что-то родит, и этот ребенок станет музыкантом, писателем, композитором, просто хорошим человеком», - говорит Игорь Шаймарданов о своем просветительском проекте.

Полную версию видеосюжета можно посмотреть по ссылке.