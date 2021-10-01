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Звезды1 октября 2021 9:52

Детская экологическая библиотека Пскова «Радуга» ждет читателей после модернизации

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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На улице Новосёлов в Пскове открылась после модернизации Детская экологическая библиотека «Радуга». Об этом сообщили в группе «ЦИНИЧНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ».

Открытие нового центра чтения посетили и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин, глава Пскова Елена Полонская и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

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Для посетителей в библиотеке обновили интерьеры и добавили современную технику, например, интерактивный глобус, по которому можно изучать не только географию, но и геологию.

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Помимо этого, первые гости новой модельной библиотеки насладились фотовыставкой дипломных работ выпускников Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

А в другом зале специалисты технопарка «Кванториум» провели мастер-класс по 3D-моделированию и чтению 3D-книг.