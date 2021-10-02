Посещение мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» будет доступно только по пропускам

.

Для посещения мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» туристам теперь необходимо получить пропуск. Нововведение связано с нахождением монумента в пограничной зоне. Об этом сообщили в Комитете по туризму Псковской области.

Заявление на индивидуальный пропуск в пограничную зону туристы смогут подать заранее через интернет-портал «Госуслуги»:

- для взрослых – к заявлению необходимо приложить копию паспорта (1 страница, прописка),

- для детей – заявление от законного представителя, копию свидетельства о рождении, копию прописки.

Заявление также можно подать на электронную почту Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

- для взрослых – скан заявления, скан паспорта (1 страница, прописка),

- для детей – скан заявления, скан свидетельства о рождении и прописки.

Бланки заявления можно найти в Приказе ФСБ РФ от 03.03.2021 № 89.

Помимо этого, у туристов есть возможность оформить коллективный пропуск для физических лиц. Чтобы получить его, одному человеку нужно оформить на себя заявление и приложить таблицу, в которой будут указаны следующие данные на каждого человека в группе:

- ФИО;

- дата рождения;

- возраст;

- гражданство;

- паспортные данные (полностью);

- место жительства (прописка).

Пропуск будет готов в течение 15 рабочих дней для граждан России и в течение 30 рабочих дней для граждан других стран.